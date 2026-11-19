Attività di A2A in Sicilia hanno generato circa 44 milioni di valore economico, 23 milioni di investimenti

È stata presentata da Carlotta Ventura, Direttore Comunicazione, Sostenibilità e Affari Regionali del Gruppo A2A, la quinta edizione del Bilancio di Sostenibilità Territoriale della Sicilia

PALERMO (ITALPRESS) – È stata presentata da Carlotta Ventura, Direttore Comunicazione, Sostenibilità e Affari Regionali del Gruppo A2A, la quinta edizione del Bilancio di Sostenibilità Territoriale della Sicilia, che rendiconta i risultati ambientali, economici e sociali raggiunti nel 2025 dal Gruppo guidato dall’Amministrato Delegato Renato Mazzoncini e illustra i progetti di sviluppo per i prossimi anni.

Alla presentazione è seguito un confronto sulle prospettive di sviluppo sostenibile del territorio e sulle sfide sociali connesse, al quale hanno partecipato Roberto Lagalla, Sindaco di Palermo, Maria Elena Oddo, Presidente della Federazione Giovani Imprenditori di Sicindustria e Giuseppe Di Martino, Amministratore Unico e Ceo di Resco Group.

“Nel 2025 le attività di A2A hanno generato circa 44 milioni di euro di valore economico distribuito sul territorio, con ordini ai fornitori pari a 22,3 milioni di euro. Tra le aziende coinvolte circa il 60% è costituito da micro e piccole imprese con meno di 50 dipendenti”, ha dichiarato Carlotta Ventura, Direttore Comunicazione, Sostenibilità e Affari Regionali del Gruppo A2A.

“Nello stesso anno – ha aggiunto – abbiamo investito circa 23 milioni di euro in Sicilia, in gran parte destinati alla realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. La generazione green è cresciuta rispetto al 2024, evitando l’emissione di oltre 64 mila tonnellate di CO2. Proseguiamo il dialogo con istituzioni e stakeholder e il nostro impegno a sostegno della transizione energetica”.

A2A nel 2025, è stato reso nota, ha generato in Sicilia circa 44 milioni di euro di valore economico, attraverso ordini ai fornitori, costo del lavoro, dividendi, imposte locali, canoni e concessioni, sponsorizzazioni e contributi alle comunità. Gli investimenti nelle infrastrutture hanno raggiunto 23 milioni di euro, di cui oltre 22 milioni destinati alle attività di generazione, tra cui lo sviluppo di nuovi impianti rinnovabili.

La produzione di energia da fonti green ha consentito di evitare oltre 64mila tonnellate di CO2.

In particolare, la produzione fotovoltaica ha raggiunto 29 GWh, registrando un significativo aumento grazie all’entrata in servizio, nel dicembre 2024, del nuovo impianto di Mazara del Vallo.

A questa produzione corrispondono circa 13 mila tonnellate di emissioni evitate. Inoltre, è in corso la costruzione di una centrale fotovoltaica da 8MW a Castellamare del Golfo e sono in corso gli iter per autorizzare tre parchi agrivoltaici, che avranno una potenza complessiva pari a 60 MW.

Parallelamente, gli impianti eolici hanno prodotto 119 GWh, evitando circa 52mila tonnellate di CO2. Nel 2026 il Gruppo ha ottenuto l’autorizzazione per un impianto da 42 MW a Mazara del Vallo ed è in fase autorizzativa una nuova infrastruttura da 40,5 MW nel comune di Piazza Armerina.

Alle rinnovabili si affiancano i progetti per l’accumulo dell’energia: a settembre 2026 è stato autorizzato un progetto da 100 MW nel Comune di Ragusa, mentre è in sviluppo un sistema di accumulo da 144 MW in provincia di Palermo e ulteriori quattro presso la centrale di San Filippo del Mela, ciascuno con una durata di accumulo di 6-8 ore, per una potenza complessiva di 360 MW.

L’impegno nelle infrastrutture, è stato sottolineato, interessa anche l’illuminazione pubblica. Il raggruppamento temporaneo di imprese composto da A2A Illuminazione Pubblica e Civismart si è aggiudicato le concessioni per la riqualificazione e la gestione degli impianti nei comuni di Sommatino e Campobello di Mazara. I progetti prevedono complessivamente 4 milioni di euro di investimenti, l’installazione di oltre 5.600 nuovi apparecchi a LED e l’utilizzo esclusivo di energia da fonti rinnovabili.

Le ricadute sul tessuto economico locale si traducono anche nel coinvolgimento di 56 fornitori, per ordini pari a 22,3 milioni di euro. Il 57% è costituito da micro o piccole imprese con meno di 50 dipendenti. Cresce inoltre l’integrazione della sostenibilità lungo la catena della supply chain: il 60% del valore degli ordini – in aumento di 12 punti percentuali sul 2024 – è stato affidato ad aziende con una valutazione EcoVadis, piattaforma che analizza le prestazioni in materia di ambiente, lavoro e diritti umani, etica e acquisti sostenibili.

L’attenzione alle nuove generazioni ha portato al coinvolgimento di oltre 9.200 studenti e docenti nei progetti educativi di A2A. Tra questi, la terza edizione di “Futuro in Circolo – In movimento per la Biodiversità”, nell’ambito della quale, ad aprile 2026, si è svolto un laboratorio dedicato alla tutela della biodiversità e degli ecosistemi.

Il legame con le comunità si esprime anche attraverso iniziative che uniscono partecipazione e cura dell’ambiente. Il 29 giugno 2025, in occasione delle celebrazioni dell’Olympic Day, A2A ha coinvolto i cittadini di San Filippo del Mela e Milazzo nell’Ecothlon, una disciplina basata sul plogging, che combina la camminata o la corsa con la raccolta dei rifiuti abbandonati.

Sul fronte del contrasto alla povertà energetica, Banco dell’energia, fondato da A2A e dalle sue Fondazioni, ha sostenuto tra il 2025 e il 2026 iniziative in Sicilia con circa 400mila euro di risorse stanziate e oltre mille famiglie aiutate. I progetti comprendono il pagamento delle utenze energetiche, interventi di efficientamento per famiglie vulnerabili e organizzazioni non profit e la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale a Messina, con l’obiettivo di coinvolgere nei benefici economici 50 famiglie.

– foto xd6/Italpress –

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