Attività commerciale distrutta dalle fiamme, dem: "Azione inquietante, caso in commissione antimafia"

Gela. Quanto accaduto all'attività commerciale del gruppo “Zangarolo” sta determinando la reazione istituzionale. Il rogo che ha distrutto un'attività che si accingeva ad aprire i battenti viene giudicato “inquietante” dagli esponenti del Pd. “Non è accettabile che ancora oggi la città debba pagare, anche con perdite economiche, per la violenza criminale. Quanto accaduto va respinto e denunciato con forza, senza timori. Non si faranno passi indietro”, fanno sapere. I dem sono pronti a interfacciarsi con i loro referenti istituzionali sia in commissione regionale antimafia sia in quella nazionale. “E' una vicenda che va certamente sottoposta al vaglio della commissione antimafia dell'Ars e di quella parlamentare. Abbiamo piena fiducia nell'azione delle forze dell'ordine e della magistratura ma è giusto che le luci si accendano anche all'Ars e in parlamento”, concludono.