Controlli Atti falsi per uno scooter, giudizio chiuso dalla prescrizione

Si è chiuso, così, il giudizio

Gela. I controlli, oltre dieci anni fa, riguardarono uno scooter che per gli inquirenti era stato accertato come demolito ma che in realtà sarebbe stato rivenduto a un cittadino romeno. Il procedimento penale, davanti al collegio del tribunale, si è concluso con il “non doversi procedere”. La prescrizione, infatti, ha coperto le contestazioni iniziali, una delle quali riqualificata in ricettazione. Si è chiuso, così, il giudizio nei confronti dei titolari di un deposito locale di veicoli e dello stesso cittadino romeno, difesi dagli avvocati Flavio Sinatra e Rocco Cutini. Stando alle contestazioni iniziali, scattate in seguito a verifiche delle forze dell'ordine, ci sarebbero stati documenti falsi che avrebbero attestato la demolizione dello scooter che però avrebbe continuato a circolare, rivenduto al cittadino romeno. Le difese hanno escluso irregolarità, sulla base degli atti finiti al centro del giudizio. La prescrizione ha però chiuso il procedimento.