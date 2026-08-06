“ Attenti a quei due”: risate assicurate con Giammusso e Greco

Risate assicurate domani sera al Teatro Antidoto con Attenti a quei due. Sul palco il collaudato duo Emanuele Giammusso e Guglielmo Greco accompagnato da Giovanna Cartia .

Gela. La città si prepara a una nuova serata all’insegna della comicità. Domani il sipario del Teatro Antidoto si alzerà su “Attenti a quei due”, la commedia che vedrà protagonisti, come da tradizione, il collaudatissimo duo formato da Emanuele Giammusso e Guglielmo Greco.

Sarà Giovanna Cartia ad accompagnare sul palco i Due artisti che, con la loro ironia travolgente, promettono di conquistare il pubblico tra gag, battute e situazioni esilaranti. Uno spettacolo pensato per regalare un paio d’ore di leggerezza, durante le quali le risate saranno le vere protagoniste.

L’appuntamento inaugura il calendario degli eventi di agosto della compagnia. Dopo lo spettacolo di domani, infatti, il duo tornerà sul palco il 13 agosto in occasione dei festeggiamenti dedicati a San Rocco, mentre il 25 agosto sarà protagonista di un nuovo appuntamento in piazza Roma, pronto ancora una volta a coinvolgere il pubblico con la sua comicità.

Per gli amanti del teatro brillante e delle commedie che fanno sorridere dall’inizio alla fine, “Attenti a quei due” si preannuncia come uno degli appuntamenti più divertenti dell’estate gelese.

Dalle 17:30 sarà possibile ritirare i biglietti presso la biglietteria del teatro.

