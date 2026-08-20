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Attacco russo su Kiev con almeno 12 morti, colpito ospedale psichiatrico

ROMA (ITALPRESS) - Un massiccio attacco russo con missili balistici è stato condotto contro Kiev. Colpito anche un ospedale pediatrico nel distretto di Solomensky, All'interno della struttura è anche...

A cura di Redazione Redazione
20 agosto 2026 09:23
Attacco russo su Kiev con almeno 12 morti, colpito ospedale psichiatrico -
Italia
Italpress
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ROMA (ITALPRESS) - Un massiccio attacco russo con missili balistici è stato condotto contro Kiev. Colpito anche un ospedale pediatrico nel distretto di Solomensky, All'interno della struttura è anche scoppiato un incendio. Colpito anche un edificio residenziale di cinque piani. Lo ha confermato il sindaco ella capitale Vitaliy Klitschko. Il bilancio complessivo dei morti si aggrava e al momento sarebbero almeno 12, così come quello dei feriti che avrebbero superato la trentina. Nella notte. Nel corso dell'attacco russo, un drone è entrato nello spazio aereo della Romania ed è precipitato in una zona disabitata nei pressi di Grindu.

- Foto: Ipa Agency -

(ITALPRESS).

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Verificato il: 20 agosto 2026

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