Attacchi hacker, riunione a Palazzo Chigi “Nessun allarme ma massima attenzione”

ROMA (ITALPRESS) - Si è svolta a Palazzo Chigi una riunione con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, e il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, alla quale...

ROMA (ITALPRESS) - Si è svolta a Palazzo Chigi una riunione con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, e il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, alla quale hanno partecipato il Direttore dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) e i Direttori delle Agenzie di intelligence, a seguito degli attacchi hacker che stanno interessando in Europa alcuni sistemi di refrigerazione commerciale.

"Dai primi accertamenti emerge che in Italia l'impatto degli attacchi è al momento fortemente limitato: sono state interessate poche unità commerciali, a fronte delle migliaia presenti sull'intero territorio nazionale, per lo più munite ancora adesso di sistemi di sicurezza obsoleti, con interfacce esposte direttamente su Internet e carenze nei meccanismi di autenticazione - si legge in una nota di Palazzo Chigi -. La gran parte della catena di distribuzione risulta invece dotata di sistemi di protezione aggiornati, in grado di respingere intrusioni malevole".

"Non è emerso alcun caso di rischio per la salute dei cittadini riconducibile a fenomeni di scongelamento. Ogni eventuale segnalazione di anomalia viene peraltro notificata dall'ACN ai NAS dei Carabinieri, al fine di garantire tempestivi interventi. L'ACN sta inoltre incontrando i rappresentanti delle categorie interessate e gli amministratori dei principali operatori del settore - prosegue la Presidenza del Consiglio -. Il Governo, in tutte le sue articolazioni, continuerà ad agire lungo quattro direttrici: monitoraggio e analisi della minaccia, attività peraltro avviata già da mesi; interlocuzione costante con i fornitori e i venditori della filiera alimentare; individuazione e tempestiva notifica dei soggetti esposti; diffusione su larga scala di comunicazioni preventive e indicazioni per la mitigazione dei rischi nei settori interessati. Non sussiste quindi alcun allarme, ma permane la massima attenzione da parte di tutti i soggetti istituzionali competenti", conclude la nota.

- Foto IPA Agency -

(ITALPRESS).