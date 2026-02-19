Atp Doha, Sinner cede contro Mensik nei quarti di finale

A cura di Redazione 19 febbraio 2026 22:15

DOHA (QATAR) (ITALPRESS) - Jannik Sinner ha perso contro Jakub Mensik e ha salutato Doha. L'azzurro ha ceduto ai quarti di finale contro il giovane tennista ceco al terzo set e ha lasciato "anzitempo" il "Qatar ExxonMobil Open", torneo Atp 500 in scena sul duro della capitale del Qatar (con montepremi totale pari a 2.833.335). L'altoatesino, numero 2 del mondo e del tabellone, contro il 20enne Mensik, numero 16 del ranking Atp e sesta forza del seeding, si è arreso col punteggio di 7-6 (3) 2-6 6-3. In semifinale Menisk sfiderà il francese Arthur Fils, oggi vincitore contro il ceco Jiri Lehecka con lo score di 6-3 6-3. Dall'altra parte del tabellone è in semifinale, invece, Carlos Alcaraz, uno del mondo e del tabellone, oggi vincitore al terzo set, in rimonta, contro il russo Karen Khachanov. Lo spagnolo giocherà per ottenere un posto in finale contro un altro russo, ovvero Andrey Rublev. - foto Ipa Agency - (ITALPRESS).