Atletica, Maratonina del Golfo realtà consolidata in Sicilia: vincono Sammatrice e Sorvillo

I risultati della Maratonina del Golfo

Gela. Si è conclusa ieri l'undicesima edizione della maratonina del Golfo organizzata dalla Asd Atletica Gela. "Non possiamo che essere soddisfatti dell'ottima riuscita dell'evento. Di questo ringraziamo tutti i collaboratori, enti e imprenditori locali senza i quali la mezza maratona, che ricordiamo fa parte del grand prix regionale di mezze maratone Sicilia, non potrebbe avere il successo che ha avuto. In particolare vogliamo ringraziare il Comune, nelle persone del sindaco Terenziano Di Stefano e degli assessori Peppe Di Cristina e Romina Morselli, il comando dei vigili urbani, la Procivis e tutte le forze dell'ordine che si sono messi a disposizione affinché la gara fosse svolta in piena e massima sicurezza. Ringraziamo ancora l'Aias e i suoi ragazzi per aver realizzato i premi di categoria. Un ringraziamento ancora alle società sportive Special olimpics, Gela Calcio, Basket Gela, Ecorigen Nuova città di Gela e ai ragazzi del liceo sportivo guidati dal prof.Massimo Catalano per essere stati presenti alla manifestazione come segno d'inclusione, aggregazione e sinergia tra società sportive", si legge in una nota. Tra le novità di quest' anno, che ha riscosso inoltre grande successo la diretta YouTube della gara ripresa in diverse postazione del percorso e anche da atleti che gareggiavano il tutto veniva trasmesso in diretta sul maxi schermo presente alla partenza. In campo femminile, la vittoria è andata a Simona Sorvillo della Trinacria Palermo, in campo maschile dopo un testa a testa durato per tutta la gara Daniele Sammatrice della polisportiva Santa Croce ha avuto la meglio sul favorito Mohammed Idrissi. Nella gara di 10 km trofeo Aisa, in campo femminile a trionfare è stata Daniela Di Dio dell'Atletica Gela con una grande prestazione, in campo maschile a vincere è stato invece Giorgio Puglisi della Running Modica, ottimo primo posto di categoria per i tesserati dell'Atletica Gela Salvatrice Fasciana nella categoria SF e Alessandro Tona nella categoria SM 45. Continuando con i runner dell'Atletica Gela, società che ha portato in gara il maggior numero di partecipanti, da segnalare la performance nella mezza maratona di Antonio Saviano terzo nella categoria SM 45 che gli permette di consolidare il primo posto nella classifica generale di categoria del grand prinx. Buone performance anche per i nuovi tesserati della società, Antonino De Silvestre, Gianluca Vittoria, Paolo Cascino e Maurizio Gatto, alla loro prima gara con la società. Da segnalare pure l'ottima performance Salvo Tilaro, Francesco Migliore e Mirko Maniglia, che hanno realizzato i loro nuovi personal best. Senza volere dimenticare poi i vari Rino Infuso e Tiziana Infuso, Davide Amarù, Luigi Maria Nasonte, Angelo Rinelli, Giuseppe Marino, Pierangelo Agati, Antonella Resciniti Lida e Laura Granvillano, Carmelo Cafà, Salvatore Campisi, Francesco Cagnes, Salvatore Spina, Davide Riccelli, Salvatore Stracquadanio e Luisa Esposito, che hanno voluto essere attori principali e rappresentare la nostra società nella gara di casa. Ciliegina sulla torta a contorno della manifestazione l'estrazione del pettorale che metteva in palio un tapis roulant offerto da Punto Elettrodomestici Maniglia che è stato vinto da Angelo Dominante della società Maratoneri Eraclea in provincia di Venezia. "Nel ringraziare ancora tutti quelli che si sono spesi in prima persona per la buona riuscita della manifestazione come società sportiva ci siamo già messi in moto per organizzare la XII^ edizione che si preannuncia ancora piena di novità e iniziative che non coinvolgono soltanto il mondo sportivo", conclude una nota.

Foto "Sicilia running"