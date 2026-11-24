Atletica Gela protagonista alla San Francesco Marathon: Ciccarelli seconda di categoria

A rendere ancora più significativa la partecipazione, la medaglia consegnata al traguardo: il Tau di San Francesco, simbolo di pace, fratellanza e umiltà.

Assisi. Dalla Sicilia ad Assisi, l’Atletica Gela porta i colori azzurri alla San Francesco Marathon, conquistando risultati importanti nella mezza maratona di 21 chilometri, disputata nella suggestiva cornice dei luoghi francescani, sotto lo sguardo della Basilica di Santa Maria degli Angeli.



Sette gli atleti gelesi al via: Maria Ilva Ciccarelli, Lidia Granvillano, Antonella Resciniti, Francesco Tilaro, Francesco Cagnes, Francesco Alabiso e Antonio Saviano. Prestazione di rilievo per Maria Ilva Ciccarelli, che ha conquistato il secondo posto nella categoria SF60.



Una menzione speciale anche per i due atleti più esperti del gruppo, Francesco Tilaro, classe 1956, e Maria Ilva Ciccarelli, classe 1962, esempio di costanza, passione e determinazione.



A rendere ancora più significativa la partecipazione, la medaglia consegnata al traguardo: il Tau di San Francesco, simbolo di pace, fratellanza e umiltà. Una giornata di sport e condivisione che rappresenta motivo di orgoglio per tutta l’Atletica Gela.