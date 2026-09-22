Atletica Gela, grandi numeri tra Licata e Copenaghen

Una giornata che conferma la vitalità dell’Atletica Gela, capace di portare i propri colori dalla Sicilia alle competizioni internazionali.

Gela. Giornata di sport, risultati e soddisfazioni per l’Asd Atletica Gela, protagonista con ben 18 atleti in due competizioni di rilievo, tra l’appuntamento regionale di Licata e la prestigiosa mezza maratona internazionale di Copenaghen. A Licata si è disputata la quarta edizione della Mezza Maratona Città di Licata – Città del Mare, inserita nel Grand Prix regionale delle mezze maratone di Sicilia. Ai nastri di partenza quasi 500 atleti, con l’Atletica Gela rappresentata da 17 corridori.



Grande protagonista Antonio Saviano, autore di una prestazione di assoluto rilievo: primo nella categoria SM45 e settimo nella classifica generale. Un risultato che gli consente anche di consolidare la prima posizione nel Grand Prix regionale nella propria categoria. Sfiora invece il podio Gianluca Vittoria, quarto nella categoria SM35 al termine di una gara molto positiva. Buone anche le prove degli altri portacolori gelesi: Giuseppe Marino, Rino Infuso, Francesco Cagnes, Antonella Resciniti, quinta nella categoria SF45, Francesco Migliore, Maurizio Gatto, Carmelo Cafà, Mirko Maniglia, Luigi Maria Nasonte, Salvatore Campisi, Lidia Granvillano, quinta nella categoria SF45, e Angelo Rinelli. Accanto alla distanza classica dei 21 chilometri, la manifestazione prevedeva anche la prova di 11,5 chilometri, nella quale l’Atletica Gela ha raccolto altri risultati importanti. Vittoria nella categoria SM65 per Salvatore Stracquadanio, mentre Alessandro Tona ha chiuso al quarto posto nella categoria SM50 e Salvatore Spina al quinto nella SM60.



Dalla Sicilia al Nord Europa, l’Atletica Gela è stata protagonista anche a Copenaghen, dove Salvo Tilaro, accompagnato dal padre Francesco, ha rappresentato la società e la città di Gela nella mezza maratona danese, una delle tappe del circuito SuperHalfs, che riunisce alcune delle più importanti mezze maratone europee: Lisbona, Praga, Cardiff, Valencia, Berlino e Copenaghen. Per Tilaro si tratta di un altro importante tassello verso il completamento del circuito. Il giovane atleta aveva già portato a termine le prove di Valencia, Lisbona e Berlino e oggi ha aggiunto anche Copenaghen al proprio percorso, con un’ottima prestazione. Per completare la sfida delle SuperHalfs mancano ora le tappe di Praga e Cardiff, in programma rispettivamente nella primavera e nell’autunno del 2027.



Una giornata che conferma la vitalità dell’Atletica Gela, capace di portare i propri colori dalla Sicilia alle competizioni internazionali.