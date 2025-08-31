Ati idrico, Giudice: "Bennici contraddittoria, FdI pensa solo a interessi di partito"

I civici di "Una Buona Idea" prendono nettamente le distanze dalla disamina della dirigente provinciale FdI Sandra Bennici, che ha voluto dettare una sorta di road map politica in merito alla presidenza dell'Ati idrico

Gela. "Fratelli d'Italia dà priorità solo ai posizionamenti di partito e non alla città". I civici di "Una Buona Idea" prendono nettamente le distanze dalla disamina della dirigente provinciale FdI Sandra Bennici, che ha voluto dettare una sorta di road map politica in merito alla presidenza dell'Ati idrico, intorno alla quale si fa faticare a intravedere un'intesa, soprattutto nel centrodestra. Per Bennici, il sindaco Di Stefano potrebbe ambire solo alle condizioni del centrodestra. "Le dichiarazioni della dirigente di Fratelli d'Italia Sandra Bennici non sono affatto condivisibili perché contraddittorie e politicamente inaccettabili. Se da una parte è costretta ad ammettere che la nostra città è la più grande della provincia ed è quella che ha le maggiori criticità legate alla gestione idrica, aggiungendo che il sindaco Di Stefano ha maturato una certa esperienza amministrativa che potrebbe rappresentare un valore aggiunto per il territorio; dall'altra parte lo invita, però, a disconoscere la coalizione che lo ha sostenuto alle amministrative", spiega il capogruppo consiliare di "Una Buona Idea" Giovanni Giudice. L'affondo è diretto, "in questo modo ha confermato ciò che abbiamo sempre sospettato, il fatto che FdI mette al primo posto gli interessi del proprio partito e della propria coalizione e dopo, ma molto dopo, quelli della città. Per noi, invece, vale il principio opposto, prima gli interessi della città e poi tutto il resto. Con i fatti bisogna dimostrare di essere a favore della città non a parole", conclude Giudice. Il sindaco Di Stefano, in settimana, ha riferito che i ritardi evidenti sulla nuova governance Ati lo indurranno a non prendere parte all'assemblea convocata dal presidente Massimiliano Conti.

In foto il capogruppo civico Giudice