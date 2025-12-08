Atalanta sfida di lusso col Chelsea, Palladino “Serve una gara perfetta”

BERGAMO (ITALPRESS) - Una sfida di Champions da affrontare nel miglior modo possibile, una partita perfetta. A tracciare la linea per affrontare il Chelsea è stato Raffaele Palladino: "Mi aspetto una...

BERGAMO (ITALPRESS) - Una sfida di Champions da affrontare nel miglior modo possibile, una partita perfetta. A tracciare la linea per affrontare il Chelsea è stato Raffaele Palladino: "Mi aspetto una squadra forte, con grandi individualità - ha dichiarato alla vigilia il tecnico dell'Atalanta -, dobbiamo fare una partita perfetta, non dobbiamo guardare la classifica". Dieci punti per entrambe, ma l'allenatore dei bergamaschi ha pensato più al match di sabato contro il Verona e all'importanza di voltare subito pagina: "Si riparte analizzando la partita, ci siamo confrontati, i primi a essere dispiaciuti sono stati i ragazzi, bisogna capire che è stato un episodio che non deve più accadere, domani sarà l'occasione giusta per riscattarci, una squadra prestigiosa, vogliamo confrontarci con una squadra molto forte. Quello che è successo sabato non è piaciuto a nessuno e non deve più accadere - ha aggiunto -, le nostre prestazioni passano attraverso il nostro atteggiamento, ovvero quello di battagliare su tutti i campi. C'è stato tanto sconforto nei mesi precedenti, ma serve leggerezza mentale".

Sulla formazione il tecnico non si è voluto sbilanciare: "Hanno già un allenatore forte, non voglio aiutarlo (ride, ndr). Mi piacerebbe arrivare ad un punto in cui l'Atalanta è sempre la stessa, ovvero riesce ad esprimersi alla grande domani cercherò di mettere in campo la formazione migliore".

Durante la conferenza è intervenuto anche Charles De Ketelaere: "Mi aspetto una partita molto intensa, il Chelsea mette tanta intensità. Siamo preparati bene, dobbiamo essere mentalmente pronti per affrontarli. Sabato? Non ero nervoso per la sostituzione, ma per come stava andando la partita, stavamo perdendo. Mi sento bene, onestamente, le partite che abbiamo fatto mi sentivo davvero bene, non so se il mio miglior momento, ma voglio continuare ad aiutare questa squadra".

