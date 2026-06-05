"Assessore regionale dia più risorse al Vittorio Emanuele", Di Paola: "Siamo con l'amministrazione"

L'emergenza in ospedale

Gela. Più risorse per l'ospedale Vittorio Emanuele. Il vicepresidente Ars Nuccio Di Paola si rivolge direttamente all'assessore regionale Marcello Caruso. "L’assessore regionale alla salute Marcello Caruso disponga immediato supporto all’Asp nissena per integrare con più medici il pronto soccorso dell’ospedale di Gela. È assurdo che vi siano solo due medici a prestare servizio nel pronto soccorso di una città che serve un bacino di oltre 100mila persone. Nel frattempo il governo Schifani ha cambiato ben tre assessori alla salute, accontentando l’appetito dei partiti e non le esigenze dei cittadini”, dice Di Paola. “Il sistema sanità nella nostra regione - continua - è crollato. Siamo pronti a riformare tutta la sanità appena saremo noi al governo dell’Isola insieme alle forze del campo alternativo. Intanto sto depositando l’ennesima interrogazione per avere risposte chiare su questa ennesima situazione scandalosa. Siamo al fianco del sindaco Terenziano Di Stefano e di tutti i cittadini che sono costretti a subire quotidiani ritardi e mancate risposte dalla sanità territoriale”.