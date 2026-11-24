Il tavolo Assente all'osservatorio Asp rilancia: ammette "criticità" al pronto soccorso e convoca riunione

Sostanzialmente, Ficarra dà seguito alla proposta del centrodestra locale

Gela. Ieri, la plateale assenza all'osservatorio permanente sulla sanità locale, convocato dal sindaco Terenziano Di Stefano. Oggi, invece, il management Asp ha battuto un colpo, convocando proprio il primo cittadino e tutta la deputazione territoriale, regionale e nazionale, per una verifica sulla condizione attuale del pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele. La nota ufficiale è a firma del direttore generale Salvatore Ficarra. Asp, in maniera palese, ammette che il pronto soccorso della struttura di Caposoprano affronta "criticità". Il tavolo è previsto per lunedì prossimo, nella sede di Asp a Caltanissetta. Sostanzialmente, Ficarra dà seguito alla proposta del centrodestra locale, con in testa il parlamentare Ars di Fratelli d'Italia Salvatore Scuvera e il deputato regionale forzista Rosetta Cirrone Cipolla, a sua volta assente alla riunione dell'osservatorio tenuta ieri in municipio. Proprio il centrodestra, ammettendo le difficoltà affrontate dall'ospedale Vittorio Emanuele, in primis quelle generate dalla carenza di personale, ha avanzato la richiesta di una verifica, in presenza di tutte le parti, in merito al pronto soccorso. Il management di Asp ha giustificato l'assenza di ieri alla riunione indetta da Di Stefano, spiegando che L'Azienda sanitaria non partecipa all'attività di "organi non previsti dalla legge".