Asse stradale ex Asi, ritardi per il passaggio ad Anas: interrogazione a Salvini

Ad oggi, non si hanno notizie per il ripristino e per le attività di manutenzione del tratto viario

Gela. Negli scorsi mesi, il governo regionale aveva approvato un provvedimento per il passaggio definitivo dell'asse attrezzato ex Asi in favore di Anas. Ad oggi, però, non si hanno notizie per il ripristino e per le attività di manutenzione del tratto viario. Il senatore Pietro Lorefice ha presentato un'interrogazione sul tema al ministro delle infrastrutture Matteo Salvini. "L’asse attrezzato dei servizi é chiuso e l’asse portuale è in pessimo stato di manutenzione nonostante la disponibilità di Anas ad acquisirli dal 2021. Il Comune, in dissesto, non può sostenere i costi di decine di milioni di euro delle manutenzioni", spiega Lorefice che conferma l'iniziativa parlamentare. "Ho presentato un’interrogazione a Salvini - conclude -chiediamo conto dei ritardi e iniziative per accelerare il trasferimento ad Anas. Servono strade percorribili e collegate alla nuova tangenziale, per cittadini, imprese e attività portuali".