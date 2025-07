Asse ex Asi, nuova verifica in Regione: si cerca di finalizzare il passaggio ad Anas

L'amministrazione comunale è stata convocata

Gela. Formalmente chiuso da anni, seppur sovente venga percorso da mezzi, anche pesanti, l'asse attrezzato ex Asi, sulla carta, potrebbe essere uno snodo viario molto importante per il territorio. A oggi, una soluzione per attivarlo a pieno non è mai stata raggiunta. In più occasioni, sia l'amministrazione comunale sia il senatore Pietro Lorefice hanno insistito per il passaggio dell'infrastruttura direttamente ad Anas, che avrebbe i fondi necessari per gli interventi di messa in sicurezza. La prossima settimana, si terrà una riunione in Regione. L'amministrazione comunale è stata convocata. Il sindaco Di Stefano e l'assessore Franzone hanno già preso parte ad altri tavoli dello stesso tipo. Va definita la road map che permetta il trasferimento vero e proprio ad Anas. L'ente comunale non ha certamente risorse per rendere efficiente l'asse ex Asi. Potrebbe essere una via di transito strategica, anzitutto a servizio dell'area industriale e delle aziende insediate, e ancora nell'ottica dela nuova tangenziale, i cui lavori non sono ancora entrati nel vivo. Prima di tutto, bisognerà formalizzare il passaggio di testimone da Palazzo di Città all'Anas.