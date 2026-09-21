Assalti a Mazzarino, esercenti e professionisti scendono in piazza: "Più controlli e sicurezza"

La decisione dopo i recenti assalti notturni, in pieno centro cittadino, a tre attività commerciali, due gioiellerie e una filiale di banca, sventrate dai ladri

Mazzarino. Commercianti e professionisti, a Mazzarino, mercoledì scenderanno in piazza, rivendicando "sicurezza e controlli". La decisione dopo i recenti assalti notturni, in pieno centro cittadino, a tre attività commerciali, due gioiellerie e una filiale di banca, sventrate dai ladri. "L'iniziativa nasce dalla volontà di dare voce a chi ogni giorno apre la propria attività, lavora, investe e contribuisce alla vita economica e sociale della città, ma oggi vive con crescente preoccupazione la situazione della sicurezza. Chiediamo alle istituzioni competenti di rafforzare le condizioni di sicurezza e di controllo del territorio e di mettere in campo interventi concreti e strutturali, nel rispetto delle competenze di ciascuno. La nostra richiesta è rivolta alle istituzioni locali e, in particolare, alle autorità provinciali e nazionali competenti in materia di sicurezza, affinché la situazione di Mazzarino venga attentamente valutata e vengano individuate risposte adeguate alle esigenze della comunità", fanno sapere gli organizzatori. Il corteo, dalle ore 19, prenderà il via da piazza Francesco Gesualdo.