ASP Siracusa, l’IA assiste i pazienti over 65 dimessi dagli ospedali

SIRACUSA (ITALPRESS) – Da giugno di quest’anno ad oggi circa un migliaio di pazienti over 65 dimessi dai Pronto soccorso e dai reparti ospedalieri sono stati contattati dall’ASP di Siracusa per verificarne lo stato di salute e l’andamento del decorso post ospedaliero mediante un sistema di telemedicina innovativo, in grado di coniugare competenza clinica e innovazione tecnologica. Si tratta di una evoluzione del progetto che l’ASP di Siracusa ha avviato a giugno del 2024, con l’assistenza telefonica da parte di operatori sanitari ad oltre 8 mila pazienti dimessi.

Il nuovo progetto, denominato Over65, realizzato dall’Azienda insieme con Medical Cloud Srl, utilizza una innovativa piattaforma grazie alla quale i pazienti vengono ricontattati entro 30 giorni dalla dimissione direttamente a casa tramite cellulare senza la necessità di installare alcuna app.

La prima chiamata di controllo è affidata a “Sofia”, una assistente digitale generata con intelligenza artificiale che, dopo avere inviato un SMS, accompagna l’utente nella configurazione e verifica del cellulare per effettuare una videochiamata.

Successivamente, tramite un secondo SMS, il paziente viene contattato da personale sanitario che redige un referto e lo invia direttamente al Fascicolo Sanitario Elettronico del paziente, se previsto.

Il sistema ha un impatto tangibile sull’efficienza del sistema sanitario: minore affollamento nelle sale d’attesa, maggiore continuità assistenziale, riduzione delle ri-ospedalizzazioni e un notevole risparmio per il Servizio Sanitario Nazionale.

“Siamo orgogliosi di avere messo a disposizione della sanità pubblica la piattaforma Over65 realizzata insieme all’ASP di Siracusa – commenta Ivano Midulla, amministratore di Medical Cloud srl – L’intelligenza artificiale e le soluzioni digitali non sostituiscono il medico, ma lo supportano creando percorsi di cura più semplici, veloci ed efficaci. L’esperienza maturata con l’ASP di Siracusa conferma che questa è la strada giusta per una sanità moderna, sostenibile e sempre più vicina alle persone”.

“Il follow up digitale ci consente di non perdere mai il contatto con i pazienti fragili – commenta il direttore dei Sistemi informativi e Controllo di Gestione dell’Azienda, Santo Pettignano – garantendo un monitoraggio costante e tempestivo In questo modo possiamo intervenire precocemente, riducendo complicazioni e ricoveri non necessari”.

“Questo progetto – dichiara il direttore generale dell’ASP di Siracusa, Alessandro Caltagirone – rappresenta un esempio virtuoso di come la tecnologia possa integrarsi con la sanità pubblica, migliorando la qualità delle cure e semplificando la vita dei nostri cittadini. I risultati ottenuti con Over65, già in questa prima fase, dimostrano che un approccio digitale e innovativo può portare benefici concreti e immediati alla comunità. E’ una grande opportunità di medicina di prossimità, di continuità assistenziale e di prevenzione”.

Il passo successivo sarà rappresentato dal telemonitoraggio con la consegna ai pazienti dimessi di dispositivi per il controllo a distanza dei parametri vitali.

Per la più ampia divulgazione del nuovo tele sistema di contatto dei pazienti dimessi è stato predisposto un video esplicativo sulle modalità di utilizzo pubblicato in rete e diffuso attraverso i social e riprodotto attraverso i circuiti interni nelle sale di attesa degli Ospedali e dei Distretti sanitari dell’Azienda.

