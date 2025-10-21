Asd Acrobatic Group Gela brilla alla 3ª prova del Campionato Silver FGI: sette ori e due argenti a Rosolini

Le atlete sono state accompagnate in gara dai tecnici Marco Cuvato, Marina Di Bartolo, Lorenzo Zisa e Virginia Tarabbi.

Gela. Grande successo per le ginnaste dell’Asd Acrobatic Group di Gela, protagoniste lo scorso weekend a Rosolini nella 3ª prova del Campionato Individuale Silver FGI. Le undici atlete gelesi in gara hanno conquistato un bottino eccezionale di 7 medaglie d’oro, 2 d’argento, oltre a un 4º e un 5º posto nelle categorie LC3 base e avanzato. Un risultato che conferma l’ottimo livello tecnico e la costanza del gruppo, frutto del grande impegno delle giovani ginnaste e del lavoro quotidiano dei loro tecnici, fondamentali nel percorso di crescita sportiva di ciascuna atleta.

Ecco nel dettaglio i risultati:

Silver LC3 base

1º posto Chiara caci (J1)

2º posto Carlotta Zuppardo (J2)

1º posto Eliana Scerra (A4 )

1º posto Marta Pecorella (A5)

4º posto Ludovica Vella (A4)

5º posto Paola Granvillano (A4)

Silver LC3 avanzato

1º posto Giulia Pausata (A3)

1º posto Sofia li Pomi (A5)

2º posto Giulia Federico (A5)

1º posto Giorgia Aliotta (J2)

1º posto Lara Flores (S1)

Le atlete sono state accompagnate in gara dai tecnici Marco Cuvato, Marina Di Bartolo, Lorenzo Zisa e Virginia Tarabbi, che hanno espresso grande soddisfazione per le performance e lo spirito di squadra mostrato in pedana.

Prossimo appuntamento già fissato per domenica 26 ottobre a Ragusa, dove un nuovo gruppo di atlete, tra gli 8 e i 12 anni, affronterà la 3ª prova del Campionato Silver FGI – categorie LA e LB base e avanzato.