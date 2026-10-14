Ascensore via Scontrino, sarà ripristinato: via agli interventi

Nel corso degli anni, la struttura è stata più volte presa di mira da atti vandalici ed è diventata anche un rifugio di fortuna per persone senza dimora

Gela. Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria dell’ascensore panoramico di via Scontrino,m. A darne notizia è l’assessore allo sviluppo economico Filippo Franzone. L’intervento, affidato a una ditta specializzata e finanziato attraverso un contributo regionale, prevede anche la pulizia e il ripristino del decoro dell’area. L’obiettivo è completare i lavori entro la fine di dicembre. Realizzato nei primi anni duemila con un investimento di circa 150 mila euro, l’elevatore collega viale Mediterraneo a via Scontrino e al parcheggio auto. Nel corso degli anni, però, la struttura è stata più volte presa di mira da atti vandalici ed è diventata anche un rifugio di fortuna per persone senza dimora. Con questo intervento, l’amministrazione comunale punta a recuperare una struttura strategica per la mobilità urbana e a restituire decoro e sicurezza a un’area della città.