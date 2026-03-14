"Artisticamente donna”: una mostra che celebra la creatività femminile

Fino al 31 marzo,il comune di Gela ospiterà terrà la mostra di pittura e artigianato “Artististicamente Donna”, realizzata in collaborazione con il Centro Arte Monnalisa.

Gela. Fino al 31 marzo il comune di Gela ospita un evento dedicato alla sensibilità artistica femminile: la mostra “Artististicamente Donna”, un’esposizione di pittura e artigianato che mette al centro il talento e la creatività delle donne. L’iniziativa si ha sede presso la Sala Rinascimento e rappresenta un momento culturale importante per la comunità locale, offrendo al pubblico l’opportunità di ammirare opere realizzate da artiste che esprimono la propria visione attraverso diverse forme artistiche.

“Artististicamente Donna” nasce con l’obiettivo di valorizzare il contributo delle donne nel panorama artistico e artigianale. Le opere presentate spaziano dalla pittura alle creazioni artigianali, mostrando tecniche, materiali e stili differenti. Ogni lavoro racconta una storia, un’emozione o una visione personale, trasformando la mostra in un vero e proprio percorso tra sensibilità, talento e passione.

Attraverso colori, forme e materiali, le artiste coinvolte dimostrano come l’arte possa diventare un mezzo potente di espressione e comunicazione. La varietà delle opere consente ai visitatori di esplorare molteplici linguaggi artistici, scoprendo la ricchezza della creatività femminile.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Centro Arte Monnalisa, realtà attiva nella promozione dell’arte e della cultura sul territorio. Il centro si impegna da anni nel sostenere artisti e iniziative culturali, offrendo spazi e opportunità per la diffusione dell’arte in tutte le sue forme.

L’invito è quindi aperto a tutti: appassionati d’arte, curiosi e cittadini potranno visitare la Sala Rinascimento e lasciarsi coinvolgere da un percorso artistico che celebra il talento femminile e il valore della creatività.