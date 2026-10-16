Artiste del Coro del Teatro Massimo di Palermo protagoniste di due concerti nel weekend
La sezione femminile del Coro del Teatro Massimo sarà protagonista di due concerti in programma sabato 17 e domenica 18 ottobre 2026, alle ore 20:30 in Foyer.
PALERMO (ITALPRESS) – Colonna portante dell’eccellenza vocale della Fondazione, la sezione femminile del Coro del Teatro Massimo sarà protagonista di due concerti in programma sabato 17 e domenica 18 ottobre 2026, alle ore 20:30 in Foyer. A guidarle il Maestro Salvatore Punturo, con Claudio Marchetti al pianoforte.
Il programma musicale attraversa diverse epoche e sensibilità della storia della musica, valorizzando l’espressività e le sfumature delle artiste del Coro. L’apertura è affidata a Trois choeurs religieux di Gioachino Rossini per soprano solo, coro e pianoforte, solista il soprano Martina Bianculli, e a seguire i Cori di Streghe dal Macbeth di Giuseppe Verdi.
Si prosegue con l’atmosfera romantica dei Vier Gesänge op. 17 di Johannes Brahms, arricchiti dalle sonorità dei corni di Andrea Mastini e Angelo Caruso e dall’arpa di Francesca Luppino. Il repertorio spazia poi attraverso il grande teatro d’opera europeo con le pagine corali tratte da Carmen di Georges Bizet e il lirismo del Coro delle contadine da Evgenij Onegin di Pëtr Il’ic Cajkovskij.
Completano l’ascolto i Due cori per coro femminile op. 7 di Sergej Prokofiev per chiudere con uno sguardo al contemporaneo con The Moon dalla Creation Suite di Giuseppe Ricotta.
A dirigere la compagine femminile del Coro sarà Salvatore Punturo, Maestro del Coro del Teatro Massimo da settembre 2022. Diplomatosi in pianoforte con il massimo dei voti e la lode al Conservatorio di Palermo e perfezionatosi con maestri del calibro di Pier Narciso Masi e Boris Petrushanskj, Punturo vanta un’intensa carriera concertistica in Italia e all’estero, oltre a una lunga esperienza didattica, alla guida storica delle compagini corali giovanili del Teatro Massimo. Biglietti: 15 euro (intero) e 12 euro (ridotto).
– Foto ufficio stampa Fondazione Teatro Massimo –
(ITALPRESS).
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Fonte:
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Verificato il: 16 ottobre 2026