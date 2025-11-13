Arterie viarie del territorio, conferma dei fondi: Scuvera, "si migliora la sicurezza"

I fondi previsti nel decreto di finanziamento

Gela. Ammontano a 4.509.508,44 euro i fondi previsti dal decreto di finanziamento regionale, per interventi importanti sulla viabilità provinciale: risorse che riguardano alcuni collegamenti strategici del territorio. La Sp 8 nel tratto del ponte Gela-Butera, la Sp 13 e la Sp 26, nel collegamento Mazzarino–Piazza Armerina, la Sp 248 dal bivio Sommatino all’area artigianale di Caltanissetta e la Sp 48 nei pressi di Falconara. "Si tratta di opere che miglioreranno sicurezza, percorribilità e qualità degli spostamenti in alcune zone della provincia, rafforzando una rete stradale che attendeva da anni interventi significativi. Ringrazio l’assessore Aricò, l’assessorato alle infrastrutture e alla mobilità e il Libero Consorzio per aver confermato finanziamenti fondamentali per il nostro territorio. Continuiamo a lavorare senza sosta per garantire una viabilità più efficiente in provincia di Caltanissetta", ha spiegato il parlamentare Ars Salvatore Scuvera.