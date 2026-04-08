Ars, slitta l'insediamento di Cirrone Cipolla: rinvio di una settimana

Tutto spostato di una settimana

Palermo. Slitta alla prossima settimana l'insediamento ufficiale all'Assemblea regionale siciliana dell'attuale consigliere comunale di Niscemi Rosetta Cirrone Cipolla. La procedura che le consentirà di subentrare al forzista Michele Mancuso, agli arresti domiciliari in un'inchiesta su contributi e corruzione, era prevista per oggi. Il vicepresidente Ars Nuccio Di Paola, in apertura di seduta, ha comunicato che la commissione verifica poteri, che deve ratificare il subentro di Cirrone Cipolla, non si è riunita. Quindi, tutto spostato di una settimana. Cirrone Cipolla attende solo di giurare in Assemblea per prendere poi il proprio posto, nelle file di maggioranza sotto la bandiera di Forza Italia, partito per il quale alle regionali di quattro anni fa risultò prima dei non eletti proprio dietro a Mancuso. Proprio Mancuso è andato incontro alla sospensione di diritto dalla carica di parlamentare a seguito della bufera giudiziaria che lo ha investito, con tutte le conseguenze del caso.