Ars, ancora le variazioni di bilancio per i contributi: in città 200 mila euro

Gela. Le polemiche non sono mancate, per mesi, intorno al fondo da trecentomila euro, dalle variazioni di bilancio della Regione, che è stato base essenziale del calendario di eventi estivi e della programmazione volta all'immagine della città. Il tema dei contributi stanziati dall'Ars torna a farsi notare. Quei trecentomila euro, infatti, arrivavano appunto da variazioni allo strumento finanziario regionale, in quel caso su iniziativa del vicepresidente Ars Nuccio Di Paola. La prossima settimana, in Assemblea regionale, i parlamentari si esprimeranno su altre tabelle per i contributi. E' soprattutto la maggioranza del governo Schifani che ha dettato la linea. Per la città, oltre a 325 mila euro destinati al Consorzio di bonifica, che serviranno a dirimere la vertenza con Anas che ha messo a rischio gli stipendenti dei lavoratori, i fondi si attestano su un totale di 200 mila euro. Si tratta di somme per interventi di manutenzione nella scuola “Verga” (50 mila euro) e nel complesso parrocchiale di “San Domenico Savio” (50 mila euro). Ci sono poi attività per contenere i residui del campo di tiro a Montelungo (50 mila euro) e infine la realizzazione di uno spazio per “l'educazione alla vita sportiva” nella chiesa “San Giacomo” (50 mila euro). Chi non si rivede nel governo Schifani né nelle scelte della sua maggioranza, davanti a questi numeri per la città ha preso le distanze, a cominiciare proprio dal vicepresidente Ars Di Paola. “Le cifre parlano chiaro – dice brevemente – è questa l'importanza che il governo regionale e i due parlamentari di maggioranza del territorio danno alla nostra città”. I parlamentari del territorio, compreso l'esponente M5s, hanno condiviso in toto solo l'emendamento per aumentare le indennità agli Rmi.