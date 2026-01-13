Arrivati a Ciampino Trentini e Burlò, ad accoglierli Meloni e Tajani

A cura di Redazione 13 gennaio 2026 08:29

ROMA (ITALPRESS) - E' atterrato all'aeroporto di Ciampino il Falcon dell'Aeronautica Militare partito da Caracas che ha riportato in Italia Alberto Trentini e Mario Burlò, liberati ieri dopo una detenzione di oltre 400 giorni in Venezuela. Ad accoglierli anche la premier Giorgia Meloni e il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. foto: ufficio stampa Farnesina (ITALPRESS).