Arrivati a Ciampino Trentini e Burlò, ad accoglierli Meloni e Tajani
A cura di Redazione
13 gennaio 2026 08:29
ROMA (ITALPRESS) - E' atterrato all'aeroporto di Ciampino il Falcon dell'Aeronautica Militare partito da Caracas che ha riportato in Italia Alberto Trentini e Mario Burlò, liberati ieri dopo una detenzione di oltre 400 giorni in Venezuela. Ad accoglierli anche la premier Giorgia Meloni e il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.
foto: ufficio stampa Farnesina
(ITALPRESS).
