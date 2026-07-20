Arresti per "spaccate" e furti, Di Stefano: "Un segnale importante per i cittadini"

Le parole del sindaco

Gela. Il sindaco Terenziano Di Stefano ha voluto complimentarsi con la procura e i poliziotti che hanno seguito gli arresti dei presunti responsabili di "spaccate" e furti in città. "Esprimo, a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità gelese, il più sincero apprezzamento e la profonda gratitudine alla Procura della Repubblica di Gela e al Commissariato di Pubblica Sicurezza per l’importante operazione che ha portato oggi all’esecuzione di misure cautelari nei confronti di due gruppi ritenuti responsabili di numerosi furti in abitazione e di gravi episodi di “spaccate” ai danni delle attività commerciali della nostra città. L’attività investigativa, condotta con professionalità, competenza e tempestività, rappresenta una risposta concreta ed efficace a una recrudescenza di fenomeni criminosi che negli ultimi mesi aveva generato forte preoccupazione tra i cittadini e un clima di particolare allarme tra gli esercenti, colpiti nei loro sacrifici e nella serenità del proprio lavoro. A tutti gli uomini e le donne delle forze dell’ordine e alla magistratura va il nostro sentito ringraziamento per l’impegno quotidiano nella tutela della legalità e della sicurezza del territorio. Il loro lavoro dimostra come la collaborazione tra istituzioni sia fondamentale per contrastare con determinazione ogni forma di criminalità. L’Amministrazione comunale continuerà a garantire la massima collaborazione con le autorità competenti, nella convinzione che la sicurezza sia una priorità imprescindibile e un diritto fondamentale di ogni cittadino. Questa importante operazione restituisce fiducia alla comunità e rappresenta un segnale chiaro: lo Stato è presente, opera con efficacia e non lascia spazio a chi pensa di poter minacciare la serenità della nostra città", ha detto Di Stefano.