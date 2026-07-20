Arresti per furti e "spaccate", Scuvera: "Si impedisce ritorno a tempi bui"

Il parlamentare è intervenuto sul blitz

Gela. Il parlamentare Ars Salvatore Scuvera è intervenuto sull'esito del blitz condotto da procura e poliziotti. "Lo Stato c'è, esercita pienamente il controllo del territorio e questa ennesima operazione condotta dalla Polizia di Stato, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Gela, ne è una chiara dimostrazione. Rivolgo un sentito plauso alla Procura della Repubblica alla Polizia di Stato che, con professionalità, competenza e dedizione, dimostrano ogni giorno una presenza costante sul territorio, conducendo indagini accurate che consentono di assicurare in tempi rapidi i presunti responsabili alla giustizia.I numerosi furti che negli ultimi mesi hanno colpito famiglie e attività commerciali avevano comprensibilmente alimentato preoccupazione tra i cittadini, facendo temere un ritorno a stagioni che Gela vuole lasciarsi definitivamente alle spalle. Dalle indagini emerge un fenomeno criminale che, in diversi casi, appare strettamente connesso al mondo della tossicodipendenza e alla ricerca di denaro contante per acquistare sostanze stupefacenti. È una realtà che conferma come il contrasto alla criminalità e quello al traffico e al consumo di droga debbano procedere insieme, colpendo sia gli autori dei reati sia i contesti che alimentano questi fenomeni. Questa operazione si aggiunge alle numerose attività portate avanti negli ultimi mesi, confermando che la presenza dello Stato è concreta e costante e che la sicurezza dei cittadini rappresenta una priorità assoluta. Bisogna sostenere con determinazione il lavoro della magistratura e delle Forze dell'Ordine, affinché Gela e il nostro territorio provinciale possano continuare a crescere nella legalità, nella sicurezza e nella fiducia nelle istituzioni. A tutti gli operatori impegnati in questa importante attività investigativa va il mio sincero ringraziamento a nome della comunità", così ha riferito Scuvera in una nota.