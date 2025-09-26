Arrestati per corruzione un commercialista e un dirigente dell’Asp di Palermo

PALERMO (ITALPRESS) & Sono stati arrestati per corruzione il commercialista Mario Lupo e il dirigente dell& di Palermo Francesco Cerrito. Gli agenti della Squadra Mobile di Palermo li hanno sorpresi al momento della consegna di una somma di

A cura di Redazione 26 settembre 2025 22:50

Condividi

PALERMO (ITALPRESS) – Sono stati arrestati per corruzione il commercialista Mario Lupo e il dirigente dell’ASP di Palermo Francesco Cerrito. Gli agenti della Squadra Mobile di Palermo li hanno sorpresi al momento della consegna di una somma di denaro da parte di Lupo al Cerrito. Il commercialista palermitano è anche presidente dell’associazione onlus Samot. Ma non è chiaro in quale veste stessa consegnando la “mazzetta” al dirigente dell’ASP 6. Indagini sono in corso. -Foto Polizia-

(ITALPRESS).