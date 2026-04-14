Armi e droga tra i giovani, FI presenta mozione: "Si istituisca delega alla legalità"

La mozione sarà trattata in consiglio

Gela. Forza Italia esprime forte preoccupazione per il crescente fenomeno dell’uso di armi e sostanze stupefacenti tra i giovani della città, "una deriva che rappresenta una vera emergenza sociale", fanno sapere gli azzurri. Per questo motivo, d’intesa con il partito, il capogruppo consiliare Antonino Biundo ha presentato una mozione con l’obiettivo di affrontare il problema "attraverso un approccio concreto e strutturato, basato su due pilastri fondamentali: repressione e prevenzione", aggiungono. “È necessario un rafforzamento immediato dei controlli sul territorio e una presenza più incisiva delle forze dell’ordine ma allo stesso tempo serve un investimento serio e continuativo nella prevenzione, coinvolgendo scuole, forze dell’ordine, famiglie e associazioni”. La mozione impegna l’amministrazione comunale a istituire una delega assessoriale specifica alla legalità, nonché di destinare risorse adeguate a progetti di prevenzione, inclusione sociale e promozione della cultura della legalità. Forza Italia ritiene che sia arrivato il momento di agire con responsabilità e visione, per garantire sicurezza e futuro alle nuove generazioni", dice il segretario Vincenzo Cirignotta.