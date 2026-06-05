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Armi da guerra, droga e violenze, sgominata gang giovanile ad Avola / Video

Il gruppo criminale si era imposto sul territorio avolese attraverso gravi violenze e minacce armate contro bande rivali

A cura di Redazione Redazione
05 giugno 2026 07:57
Armi da guerra, droga e violenze, sgominata gang giovanile ad Avola / Video -
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SIRACUSA (ITALPRESS) – Dalle prime ore del mattino, la Polizia di Stato sta eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di diversi giovani residenti ad Avola, di età compresa tra i 19 e i 24 anni. Gli indagati sono accusati a vario titolo di ricettazione, introduzione di materiale illecito in carcere, lesioni personali aggravate, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, nonché di detenzione e porto illegale di armi, anche da guerra.

Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo criminale si era imposto sul territorio avolese attraverso gravi violenze e minacce armate contro bande rivali, con l’obiettivo di stabilire il proprio predominio e gestire le piazze di spaccio. L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Siracusa e dal Commissariato di Avola, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica aretusea.

https://video.italpress.com/storage/news/video/2026/6/add419a2852507d0ab925b0c9697ce4a0ade4626.mp4

– Foto screenshot video Polizia di Stato –

(ITALPRESS).

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