"Argo-Cassiopea", su royalties ancora silenzio dalla Regione: Di Stefano, "una nota per avere riscontri"

Gela. A Palazzo di Città, si farà tutto il possibile per arrivare al bilancio stabilmente riequilibrato, almeno entro settembre. Per l'amministrazione comunale, in un ente in dissesto, è decisivo avere lo strumento finanziario, che fino a oggi è slittato più volte. Giungere a un quadro preciso delle risorse è un altro punto che non può essere sottovalutato. Con il dissesto, ogni entrata diventa dirimente, a maggior ragione quando si tratta di royalties estrattive. Palazzo di Città, che già incassa annualmente fondi da Eni per le attività a terra e non solo, ha una via ulteriore, con l'investimento sul gas “Argo-Cassiopea”. Sulla base di un provvedimento regionale, al culmine di un'iniziativa politica bipartisan, Gela, così come Butera e Licata, otterrà somme rilevanti dalle attività di estrazione del gas, sulla quota che già spetta alla Regione. La produzione di “Argo-Cassiopea” è in essere ormai da vari mesi ma da Palermo non sono arrivati riscontri precisi sull'entità delle somme che spetteranno ai tre Comuni. Il sindaco Di Stefano intende inoltrare una nota ufficiale, per pervenire a numeri precisi. “Fino a oggi – sottolinea – non sappiamo nulla. C'è troppo silenzio. Anche per questo, è mia intenzione provvedere inviando una comunicazione alla Regione, così da avere una risposta dettagliata”. Il quadro complessivo andrà tracciato prima possibile. E' peraltro un'esigenza già manifestata dagli altri sindaci dei Comuni destinatari di royalties da “Argo-Cassiopea”. Il sindaco, infine, ha più volte sottolineato che intende avviare interlocuzioni con Eni anche sul Green stream, che trasporta gas dalle coste del nord Africa a quelle locali, pure in questo caso per avere compensazioni economiche che la città non ha mai ricevuto.