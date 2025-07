"Argo-Cassiopea", si apre il dibattito pubblico sulla destinazione delle royalties: confronto con i sindaci

Sabato, a Butera, i sindaci si confronteranno pubblicamente sulla destinazione dei fondi che arriveranno da “Argo-Cassiopea”

Gela. La quantificazione effettiva, almeno per questo primo scorcio di produzione di gas dei campi a mare “Argo-Cassiopea”, non è ancora certa. Le amministrazioni comunali di Gela, Butera e Licata, però, negli scorsi mesi hanno raggiunto lo scopo, politico e amministrativo, per l'ottenimento delle royalties. Inizialmente, la normativa escludeva categoricamente i Comuni. Man mano, dalla Regione sono arrivate aperture fino al provvedimento finale, messo in discussione solo per una breve parentesi dall'assessorato regionale dell'energia. Sulla quota che spetta alla Regione, circa il trenta percento, i tre Comuni percepiscono le soglie, rispettivamente, del 43,50% (per Gela e Licata) e del 13% (nel caso di Butera). Sabato, proprio a Butera, i sindaci si confronteranno pubblicamente sulla destinazione dei fondi che arriveranno da “Argo-Cassiopea”. L'amministrazione buterese ha organizzato un dibattito. Oltre ai sindaci Di Stefano, Zuccalà e Balsamo, ci saranno i parlamentari nazionali M5s Lorefice e Damante, l'assessore buterse del Movimento cinquestelle Maniaci, il deputato Ars Di Paola e l'esperto di sviluppo economico, professore Tinnirello. Modererà Fabio Garufo, a sua volta esponente pentastellato. I fondi royalties, per loro stessa natura normativa, vanno collocati in ambiti volti allo sviluppo dei territori, anche se spesso, a Palazzo di Città, si è posta la questione della destinazione a fini di bilancio, tema sempre delicato. Le amministrazioni comunali, adesso, si aprono al confronto pubblico e inizieranno da sabato. L'avvio è previsto per le ore 18, presso l'androne centrale del municipio di Butera.