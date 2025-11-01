"Argo-Cassiopea", prescrizioni e interventi di salvaguardia: protocollo ancora da definire

Il sindaco, negli scorsi giorni, ha avuto interlocuzioni con il management locale di Eni ma su altri aspetti e per progetti che non concernono le prescrizioni “Argo-Cassiopea”

Gela. L'ultimo incontro del tavolo avviato in municipio risale ai primi giorni dello scorso luglio. La direzione intrapresa dall'amministrazione comunale per venire a capo degli obblighi imposti a Eni, per il progetto “Argo-Cassiopea”, dovrebbe condurre alla sottoscrizione di un protocollo, proprio con la multinazionale. Non si è ancora pervenuti però a questo passaggio. L'azienda, con i giacimenti a mare “Argo-Cassiopea”, ormai da mesi è in piena produzione per il gas, immesso nella rete nazionale. Le autorizzazioni rilasciate nel tempo da Palazzo di Città prevedono prescrizioni dettagliate, con interventi principalmente volti alla salvaguardia dell'ecosistema marino. Una prima stima, si attesta intorno ai quindici milioni di euro ma non c'è un'ufficialità vera e propria. Il sindaco Terenziano Di Stefano e l'assessore Filippo Franzone hanno voluto ripristinare il tavolo sulle prescrizioni e si sono tenuti diversi incontri, con tutte le parti coinvolte, dalla multinazionale e fino alla Riserva Biviere, passando pure dalla capitaneria di porto. Secondo l'amministrazione, solo attraverso il protocollo si potrà mettere nero su bianco l'entità dei costi che dovranno essere sostenuti per realizzare i progetti. La fase di studio era stata completata. Dalla Riserva Biviere, il responsabile Emilio Giudice, che insieme allo stesso Di Stefano (allora assessore della giunta Greco) partecipò attivamente alla definizione delle prescrizioni destinate a Eni, ha più volte ripetuto che prima ancora del protocollo andrebbero analizzate nel dettaglio le progettazioni per i lavori previsti, così da determinarne l'entità economica. Secondo Giudice, inoltre, le prescrizioni dovevano essere finalizzate prima dell'avvio a regime dei giacimenti. Il passo ufficiale, rispetto al protocollo, non è stato ancora mosso. Il sindaco, negli scorsi giorni, ha avuto interlocuzioni con il management locale di Eni ma su altri aspetti e per progetti che non concernono le prescrizioni “Argo-Cassiopea”.