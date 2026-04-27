"Argo-Cassiopea", nuovo tavolo sulle prescrizioni: Giudice, "chiarezza su progetti"

L'attuazione piena delle prescrizioni venne indicata come condizione imprescindibile per le autorizzazioni e per le attività di estrazione del gas lungo la costa locale

Gela. Le attività nei campi gas, a mare, “Argo-Cassiopea”, sono partite da tempo. Palazzo di Città riceverà le prime somme delle royalties, per il 2024 notevolmente ridotte rispetto alla prospettazione iniziale. Rimane in sospeso la definizione degli interventi dettati dalle prescrizioni imposte a Enimed. Una nuova riunione del tavolo tecnico è stata fissata nella prima settimana di maggio. Il sindaco Terenziano Di Stefano e l'assessore Filippo Franzone, che materialmente ha indetto la nuova riunione, vorrebbero mettere il punto finale sul protocollo con la multinazionale. Non sono mancati i confronti nel corso di circa un anno, fatto di riunioni cadenzate sulla base dei passaggi burocratici concretizzati. Le prescrizioni da adempiere sono dettate dalle autorizzazioni rilasciate da Palazzo di Città per i lavori che hanno portato agli interventi di cantiere. Le prescrizioni furono poste dopo approfondimenti condotti dagli uffici comunali con i riferimenti della Lipu. “Prima di qualsiasi protocollo – dice Emilio Giudice che lavorò sulle prescrizioni – serve avere i progetti completi e una dettagliata conoscenza dei costi da sostenere. Fino a oggi, questo non è stato chiarito”. Giudice ribadisce che le prescrizioni vanno adottate integralmente. “Non ci sono parti che possano essere rinviate o non attuate – aggiunge – nessuno può arrogarsi questa facoltà. Le prescrizioni dettano interventi sottomarini nell'intero Golfo di Gela, nelle zone archeologiche e la riqualificazione di tutta l'area che dal fiume Gela arriva sul lungomare. Se non verranno attuati tutti questi interventi, personalmente sceglierò di rivolgermi ad altre autorità”. L'attuazione piena delle prescrizioni venne indicata come condizione imprescindibile per le autorizzazioni e per le attività di estrazione del gas lungo la costa locale.