Arena lascia ufficialmente il Pd, "ho scelto di seguire Progetto civico Italia"

L'ormai ex presidente provinciale del Pd Massimo Arena ha scelto di stare nell'entità fuori dai partiti, lasciando i dem

Caltanissetta. Era già abbondantemente previsto che il suo percorso nel Pd territoriale fosse alle battute finali, dato l'avvicinamento a "Progetto civico Italia", fondato, tra gli altri, dall'assessore romano Alessandro Onorato, e al quale ha già aderito il consigliere comunale nisseno e provinciale Annalisa Petitto. L'ormai ex presidente provinciale del Pd Massimo Arena ha scelto di stare nell'entità fuori dai partiti, lasciando i dem. "Si chiude – afferma Arena – la mia esperienza nel Pd, che ho vissuto sempre con impegno e senso di responsabilità. Oggi scelgo "Progetto Civico Italia" perché qui ho ritrovato quello slancio, quella passione e quell’entusiasmo che devono alimentare l’impegno politico vero, fatto nel e per il territorio, e non per inseguire logiche correntizie o autoreferenziali. "Progetto Civico Italia" è un progetto concreto, che mette al centro amministratori, professionisti, giovani e cittadini pronti a costruire un’alternativa seria alle destre, investendo finalmente sulle competenze, sul merito, sulle idee e sulla voglia di chi non si rassegna ad essere spettatore disilluso davanti alla gestione personalistica della cosa pubblica". Arena prosegue il suo impegno politico accanto a Carmelo Miceli, coordinatore regionale di "Progetto Civico Italia", con il quale ha già condiviso in passato battaglie comuni e un lungo percorso dentro il Partito democratico, che anche Miceli ha lasciato due anni fa. "Progetto Civico Italia – aggiunge Arena – mette insieme le energie migliori degli amministratori dei territori, quelli che ogni giorno si misurano nelle proprie comunità e risolvono i problemi concreti dei cittadini. Sono competenze ed esperienze che crescono sul campo e che, se messe davvero in rete, dal livello locale a quello nazionale, possono diventare decisive per il rilancio del paese". L'ormai ex dirigente dem parla di territorio e di progetti che puntino alle comunità locali. "Mi hanno convinto la schiettezza e l'energia di Alessandro Onorato, che affronta temi attuali di cui la gente vuol sentir parlare come la sicurezza, l'emorragia di giovani che lasciano il sud e che dovrebbero avere l'opportunità di scegliere di restare o di ritornare, ma anche la chiarezza del progetto, la determinazione e l’attenzione verso chi nei territori vuole, può e sa fare davvero la differenza nelle proprie comunità, forte di credibilità e consenso costruito dal basso. È qui che, oggi, ha senso rimettere al centro la buona politica e il sogno di un futuro migliore per le nuove generazioni".

In foto Arena e Onorato