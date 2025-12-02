Quotidiano di Gela

Arena lascia ufficialmente il Pd, "ho scelto di seguire Progetto civico Italia"

L'ormai ex presidente provinciale del Pd Massimo Arena ha scelto di stare nell'entità fuori dai partiti, lasciando i dem

A cura di Rosario Cauchi
02 dicembre 2025 08:17
Caltanissetta. Era già abbondantemente previsto che il suo percorso nel Pd territoriale fosse alle battute finali, dato l'avvicinamento a "Progetto civico Italia", fondato, tra gli altri, dall'assessore romano Alessandro Onorato, e al quale ha già aderito il consigliere comunale nisseno e provinciale Annalisa Petitto. L'ormai ex presidente provinciale del Pd Massimo Arena ha scelto di stare nell'entità fuori dai partiti, lasciando i dem. "Si chiude – afferma Arena – la mia esperienza nel Pd, che ho vissuto sempre con impegno e senso di responsabilità. Oggi scelgo "Progetto Civico Italia" perché qui ho ritrovato quello slancio, quella passione e quell’entusiasmo che devono alimentare l’impegno politico vero, fatto nel e per il territorio, e non per inseguire logiche correntizie o autoreferenziali. "Progetto Civico Italia" è un progetto concreto, che mette al centro amministratori, professionisti, giovani e cittadini pronti a costruire un’alternativa seria alle destre, investendo finalmente sulle competenze, sul merito, sulle idee e sulla voglia di chi non si rassegna ad essere spettatore disilluso davanti alla gestione personalistica della cosa pubblica". Arena prosegue il suo impegno politico accanto a Carmelo Miceli, coordinatore regionale di "Progetto Civico Italia", con il quale ha già condiviso in passato battaglie comuni e un lungo percorso dentro il Partito democratico, che anche Miceli ha lasciato due anni fa. "Progetto Civico Italia – aggiunge Arena – mette insieme le energie migliori degli amministratori dei territori, quelli che ogni giorno si misurano nelle proprie comunità e risolvono i problemi concreti dei cittadini. Sono competenze ed esperienze che crescono sul campo e che, se messe davvero in rete, dal livello locale a quello nazionale, possono diventare decisive per il rilancio del paese". L'ormai ex dirigente dem parla di territorio e di progetti che puntino alle comunità locali. "Mi hanno convinto la schiettezza e l'energia di Alessandro Onorato, che affronta temi attuali di cui la gente vuol sentir parlare come la sicurezza, l'emorragia di giovani che lasciano il sud e che dovrebbero avere l'opportunità di scegliere di restare o di ritornare, ma anche la chiarezza del progetto, la determinazione e l’attenzione verso chi nei territori vuole, può e sa fare davvero la differenza nelle proprie comunità, forte di credibilità e consenso costruito dal basso. È qui che, oggi, ha senso rimettere al centro la buona politica e il sogno di un futuro migliore per le nuove generazioni".

In foto Arena e Onorato

