Arena, "da Faraci solito vittimismo, se non è in grado si dimetta": gruppo sindaco scrive ad autorità

Arena chiede a Faraci di dimettersi. I consiglieri del sindaco, invece, hanno scritto al ministero e alla Regione

Mazzarino. La situazione delicata, dal punto di vista amministrativo, a Mazzarino è stata segnalata direttamente dal sindaco Domenico Faraci, che ha parlato di una vera e propria “paralisi”. Dalla burocrazia municipale ai servizi, per Faraci il blocco rischia di travolgere la quotidianità comunale e non solo. “Se non si è capaci di amministrare, c'è solo una soluzione, dimettersi – dice invece il consigliere comunale di “Mazzarino lab” Damiano Arena – il sindaco mette in campo il suo solito vittimismo. Il segretario generale? Il Comune ne ha uno a tutti gli effetti, con contratto in essere, ma il sindaco vorrebbe portare un segretario preso in prestito da altri enti e che sarebbe presente solo una volta a settimana. Il consiglio comunale, legittimamente, ha detto no. Perché i dirigenti dei settori se ne vanno? Semplicemente perché non accettano una gestione che definirei delirante da parte del sindaco. Al prefetto, quando lo incontrammo, chiedemmo di sciogliere tutto, anche se questo avrebbe significato la nostra incandidabilità. Non si può andare avanti così. A Mazzarino, non è il Comune a essere bloccato. E' la verità che è stata bloccata. Perché non vengono forniti gli atti relativi al cimitero per la commissione di indagine? Sul bilancio, cosa intende fare il sindaco?”. “I cittadini non hanno bisogno di governanti e amministratori che si lamentano o che diano la colpa a chi c'era prima. Chi chiede i voti e viene scelto per amministrare una comunità è chiamato a migliorare le cose e offrire soluzioni agli errori del passato”, conclude Arena. Tre consiglieri comunali, del gruppo del sindaco, Vincenzo Mantione, Gaetano Petralia e Antonina Maria Corinto, in settimana hanno invece scritto agli uffici ministeriali e a quelli regionali, chiedendo “un immediato intervento ispettivo e di indirizzo”, inoltrando una lunga nota che riprende i contenuti della segnalazione del sindaco Faraci.