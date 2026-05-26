Aree verdi incolte, lavori urgenti a Ghelas: interventi anche in viale Mediterraneo

Lavori per le aree verdi e in viale Mediterraneo

Gela. Le aree verdi incolte ancora una volta, con l'imminenza del periodo estivo, preoccupano per le loro condizioni di incuria e il rischio incendi è sempre dietro l'angolo. A Palazzo di Città, per queste ragioni, nell'impossibilità finanziaria di assicurare risorse più consistenti, si sceglie di affidarsi alla multiservizi Ghelas. Attività di scerbamento e decespugliamento sono state definite dai tecnici del settore ambiente, affidato all'assessore Giuseppe Fava, e sarà Ghelas a occuparsene, per un totale di circa 63 mila euro. Saranno usati trattatori e mezzi idonei per questo tipo di attività. La valutazione è stata condotta nel corso degli ultimi mesi e ci sono aree urbane che necessitano, in maniera evidente, di maggiore decoro. Di recente, la società in house comunale ha ottenuto un altro affidamento da 148 mila euro, per lavori sul verde e per prevenire rischi di cedimenti di alberi e rami. Lo stesso settore ambiente ha affidato, inoltre, lavori di manutenzione del verde di viale Mediterraneo a una ditta privata, "Angelo Falcone", che già si era occupata della progettazione. In questo caso, la somma a disposizione è molto più contenuta, non superando i 5 mila euro.