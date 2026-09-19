Aree chiuse al traffico riaperte, ancora interdetto il lungomare: previsto peggioramento meteo

Una parte delle aree chiuse al traffico è stata liberata

Gela. Al momento ha smesso di piovere, ma proseguono le attività di intervento sul territorio a seguito degli allagamenti che hanno interessato diverse zone della città. Sono tuttora in corso interventi presso abitazioni interessate da infiltrazioni e allagamenti, così come le operazioni necessarie per la rimozione di autovetture rimaste impantanate o bloccate a causa degli allagamenti stradali. Nel frattempo, la situazione della viabilità registra miglioramenti. Sono state infatti riaperte al transito Via Venezia, Via Crispi, Via Sette Farine e Via Butera. Rimane invece temporaneamente chiuso il lungomare, dove sono in corso le operazioni di rimozione, attraverso l’impiego di mezzi meccanici, della fanghiglia e dei detriti depositati sulla carreggiata a seguito delle intense precipitazioni. La riapertura avverrà non appena saranno ripristinate le necessarie condizioni di sicurezza. L’amministrazione continua a monitorare costantemente l’evolversi della situazione e mantiene attivi gli interventi sul territorio per fronteggiare le criticità ancora presenti. L’invito alla cittadinanza resta categorico: è necessario limitare gli spostamenti al minimo indispensabile. Considerato il previsto peggioramento delle condizioni meteorologiche nella tarda serata di oggi, si raccomanda a tutti i cittadini, qualora possibile, di rimanere nelle proprie abitazioni e di non mettersi in viaggio. Si esca esclusivamente per motivi urgenti e indifferibili. In questa fase è fondamentale evitare spostamenti non necessari, sia per tutelare la propria incolumità sia per consentire ai mezzi di soccorso, agli operatori e alle squadre impegnate nelle attività di emergenza di poter intervenire con la massima rapidità ed efficacia. La situazione resta sotto costante monitoraggio. L’amministrazione continuerà a fornire tempestivi aggiornamenti alla cittadinanza sull’evoluzione dell’emergenza e sulle condizioni della viabilità. La raccomandazione, ancora una volta, è una sola: prudenza, massima attenzione e, soprattutto, restare a casa.