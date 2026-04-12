Area urbana 2, più di cento persone impegnate nelle manutenzioni: "Esempio di amore per la città"

Lo dice il consigliere comunale Massimiliano Giorrannello, che ha partecipato attivamente nel rimettere a nuovo diverse ringhiere della zona

Gela. Il Comitato di Quartiere Area Urbana 2 e a tutto il direttivo hanno portato a termine la giornata dedicata all’iniziativa “Coloriamo l’Area Urbana 2”, che oggi ha visto una notevole partecipazione. Sono state circa 120 le persone, tra residenti e cittadini provenienti da altre zone della città, che hanno scelto di dedicare il proprio tempo alla cura e alla valorizzazione del nostro quartiere. Un numero che racconta, meglio di qualsiasi parola, la forza del senso civico e il desiderio condiviso di contribuire al bene comune. "L’intera iniziativa è stata pianificata nei minimi dettagli, garantendo sicurezza, ordine e un clima sereno in tutte le aree coinvolte. Il direttivo del comitato ha dimostrato ancora una volta competenza, dedizione e capacità di mobilitare energie positive. Come cittadino e residente, ho partecipato con orgoglio a questa giornata che rafforza il legame con il nostro territorio. Non posso che sottolineare il valore di iniziative come questa, che rappresentano un esempio concreto di collaborazione, responsabilità e amore per la città. Abbiamo vissuto una giornata che ha unito generazioni diverse, famiglie, volontari e semplici cittadini, tutti accomunati dalla volontà di rendere più bello e accogliente il luogo in cui viviamo. È questo lo spirito che fa crescere una comunità. Rinnovo il mio grazie al direttivo del Comitato di Quartiere Area Urbana 2 e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questa splendida iniziativa", dice il consigliere comunale Massimiliano Giorrannello, che ha partecipato attivamente nel rimettere a nuovo diverse ringhiere della zona.