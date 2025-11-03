Area crisi mai decollata, Lorefice in commissione: "Ministeri diano riscontri"

In giornata, Lorefice ha incontrato la commissione consiliare ambiente. I consiglieri, a loro volta, esprimono preoccupazione, senza troppe divisioni di schieramento

Gela. L'accordo di programma rimasto quasi del tutto inattuato e le tante criticità di un'area di crisi, che a oggi non ha mai risposto alle esigenze del tessuto produttivo locale, sono punti ancora una volta affrontati dal senatore Pietro Lorefice, reduce dal tavolo della scorsa settimana e autore dell'ennesima interrogazione ministeriale sul tema. Si attende che il tavolo parta in sede regionale e sul fronte romano. In giornata, Lorefice ha incontrato la commissione consiliare ambiente. I consiglieri, a loro volta, esprimono preoccupazione, senza troppe divisioni di schieramento. In ballo rimangono non meno di venti milioni di euro, sulla carta destinati a investimenti alternativi a quelli di Eni. "Nonostante l'approvazione del nuovo accordo da parte della Regione Siciliana e del ministero, restano gravi interrogativi. Che fine hanno fatto gli impegni ministeriali per il potenziamento delle infrastrutture e della logistica del nostro territorio Perché lo sportello Invitalia non è stato attivato ed è privo di riferimenti operativi? La commissione ambiente, insieme al senatore Lorefice, si impegna a svolgere un ruolo attivo, di controllo e di stimolo, affinché gli impegni assunti non restino sulla carta. Gela ha bisogno di risposte concrete, investimenti reali e strumenti operativi per rilanciare il tessuto produttivo e creare occupazione", fanno sapere il presidente Floriana Cascio e i componenti Francesco Castellana, Sara Cavallo e Maria Grazia Fasciana. Si spinge in direzione dei ministeri. "Chiediamo con forza ai ministeri coinvolti, imprese e made in Italy, infrastrutture, Ambiente e lavoro, di rendere pubblici i cronoprogramma degli interventi previsti e di attivare immediatamente lo sportello Invitalia sul territorio. Gela non può più aspettare", concludono i consiglieri.

In foto Lorefice e i consiglieri della commissione ambiente