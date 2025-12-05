Area crisi, emendamento FI per la mobilità: "Importante iniziativa dell'onorevole Mancuso"

Forza Italia sostiene l'azione del parlamentare Michele Mancuso

Gela. Tra gli emendamenti alla legge finanziaria regionale che andrà in aula, all'Ars, c'è quello per gli ammortizzatori sociali in favore dei lavoratori dell'area di crisi locale, rimasti fuori dal ciclo produttivo. La firma è del parlamentare Ars di Forza Italia Michele Mancuso. "L’emendamento garantisce la continuità della mobilità per i lavoratori gelesi per gli anni 2026 e 2027, per i quali non era prevista alcuna copertura finanziaria", spiegano il segretario cittadino FI Vincenzo Cirignotta e il vice Carlo Romano. Mancuso ha inoltre proposto un emendamento sul cosiddetto "Dopo di noi". "Una misura che rafforza le tutele e i servizi destinati alle persone con disabilità gravi prive del sostegno familiare, offrendo nuove prospettive di autonomia e assistenza continuativa. Un passo avanti importante per il welfare e per la dignità delle persone più fragili", aggiungono i forzisti. Un terzo provvedimento prevede interventi sullo status dei consiglieri provinciali. "Come segreteria cittadina di Forza Italia, esprimiamo gratitudine all’onorevole Michele Mancuso per l’attenzione dimostrata verso le esigenze della nostra comunità e per l’impegno costante profuso al parlamento regionale. Il suo lavoro conferma ancora una volta una vicinanza concreta al territorio e una sensibilità particolare verso temi sociali, economici e istituzionali che riteniamo prioritari", concludono il segretario e il vice.