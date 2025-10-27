Area crisi, Donegani: "Al tavolo devono esserci il governo nazionale e i ministeri competenti"

Le proposte di "PeR"

Gela. Il tavolo sull'area di crisi, che come abbiamo riferito si sposterà in Regione, dovrà avere una partecipazione attiva dei ministeri. Il segretario regionale di "PeR" Miguel Donegani è convinto che una soluzione complessiva si possa concretizzare solo con la presenza degli organi di governo. "Ancora una volta, al tavolo per l’area di crisi industriale complessa, sono mancati i rappresentanti dei ministeri che dovrebbero guidare la rinascita del nostro territorio. Un’assenza grave e inaccettabile verso una comunità che ha già pagato un prezzo altissimo, in termini economici, ambientali e di salute. È tempo di recarsi al ministero con autorevolezza, per affermare la centralità di Gela e la necessità di una presenza politica regionale e nazionale, forte e credibile. L’incontro alla Regione senza la presenza del governo nazionale, con il ministero competente, rischia di essere l’ennesima perdita di tempo", dice Donegani. "Occorre una governance con presenza istituzionale. Un tavolo permanente interministeriale con sede a Gela, non solo a Roma. Un presidio politico costante: missione ufficiale di ministri e sottosegretari nei siti industriali e nelle aree di crisi. La trasparenza e la partecipazione dei territori: con il coinvolgimento di Comuni, sindacati, imprese e associazioni nel monitoraggio dell’accordo di programma", conclude il segretario di "PeR". Le due riunioni già tenute, compresa quella di oggi, hanno visto la partecipazione delle parti sociali, delle commissioni consiliari e di rappresentanti istituzionali. Ai lavori, oggi, c'era la Regione, con il dirigente Dario Cartabellotta.

In foto Donegani e i dirigenti di "PeR"