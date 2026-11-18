La querelle "Area 9 Unita", "nostra lista non ha ancora ottenuto il seggio ulteriore che ci spetta"

I rappresentanti della lista "Area 9 Unita" lamentano l'assenza di riscontri alle istanze più volte rivolte all'amministrazione comunale

Gela. I seggi contesi ci sono pure fra le Aree urbane, uscite dal voto popolare dello scorso gennaio. I rappresentanti della lista "Area 9 Unita" lamentano l'assenza di riscontri alle istanze più volte rivolte all'amministrazione comunale. "A più di nove mesi dalla consultazione elettorale per le aree urbane, tenutasi lo scorso 25 gennaio, rimane ancora aperto e irrisolto il caso legato all'assegnazione dei seggi in Area Urbana 9. Ad oggi, la lista "Area 9 Unita", uscita vincitrice dalle urne con il 51,06% dei consensi, non ha ancora visto riconosciuto il proprio diritto al sesto seggio all'interno del comitato, rimanendo ferma a quota cinque. I ripetuti e solleciti ricorsi formali inviati tramite pec alle massime cariche dell'amministrazione comunale, nello specifico al sindaco, al segretario comunale, al presidente del consiglio comunale, al settore affari generali e alla commissione affari generali e ai Comitati aree urbane di quartiere, sono rimasti privi di riscontro. Si registra, purtroppo, una totale mancanza di intenzione da parte degli uffici competenti di affrontare e discutere un problema che rappresenta un vero e proprio vulnus democratico. Questa chiusura rischia di aggravare i sintomi di crisi e il distacco tra i comitati di quartiere e l'amministrazione, malgrado la forte legittimazione ricevuta dal voto dei cittadini. La richiesta di "Area 9 Unita" si fonda sull'applicazione rigorosa delle regole e della normativa vigente. Poiché il regolamento comunale non ha esplicitato nel dettaglio le modalità tecniche di attribuzione dei seggi residui, trova applicazione la clausola di rinvio secondo cui, per tutto quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alle leggi vigenti in materia. Nel caso specifico, la norma di riferimento è la Legge Elettorale della Regione Siciliana per le consultazioni amministrative. Tale legislazione prevede che alla lista o coalizione che raggiunge il 50% dei voti spetti il premio di maggioranza pari al 60% dei seggi totali. Motivo per cui, appunto, all'interno del Consiglio Direttivo dell'Area Urbana 9, composto complessivamente da 9 consiglieri, alla lista "Area 9 Unita" spettano 6 seggi. "Area 9 Unita" chiede semplicemente che venga rispettata la volontà popolare espressa democraticamente. Si confida in un solerte e definitivo pronunciamento da parte degli uffici preposti del Comune di Gela, affinché si possa porre rimedio a questa ingiustizia. Il rispetto dei cittadini e delle istituzioni di prossimità non può prescindere dall'applicazione della legge, che deve essere uguale per tutti", riporta una nota dei rappresentanti di "Area 9 Unita".