La struttura, riqualificata grazie a fondi europei, è stata affidata, in comodato d'uso, a due associazioni

Gela - Un altro tassello inserito nel percorso di rigenerazione urbana della città. Ieri è stato inaugurato il centro per anziani di via Giulio Siragusa. La struttura è stata riqualificata grazie a fondi europei.

Un immobile che per anni è rimasto inutilizzato e che, dopo i lavori di riqualificazione, è stato assegnato a fine luglio a due associazioni tramite avviso pubblico. Ieri il taglio del nastro ha riguardato la parte di struttura affidata all'associazione "Amici del ballo e più", presieduta da Salvatore Verniccio.

Centosettantadue i soci dell'associazione, oltre il 50% dei quali anziani, che potranno usufruire gratuitamente della struttura negli orari di apertura. Tra le attività previste, il gioco delle carte, la riscoperta dei giochi della tradizione, il calcio balilla, il biliardo con tavolo da carambola e i corsi di ballo.

Tra le novità, il campo di bocce, realizzato per intero dai soci dell’associazione.

La struttura è stata affidata in comodato d'uso gratuito per tre anni. Un altro spazio pubblico che torna a vivere, restituito alla socialità e al tempo libero della popolazione più anziana della città.

Il Villaggio Aldisio continua così il suo percorso di rigenerazione, con un altro spazio pubblico restituito alla città.