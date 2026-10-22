La Svolta Ritrovata la sedicenne gelese scomparsa a Canicattì, sta bene

Era ospite di una comunità per minori, proprio a Canicattì, e l'ultima volta era stata vista alle giostre

Gela. E' stata ritrovata dai carabinieri, a Canicattì, in provincia di Agrigento, la sedicenne Sefora Rosa Cauchi. Da domenica scorsa non dava più notizie. Era ospite di una comunità per minori, proprio a Canicattì, e l'ultima volta era stata vista alle giostre, insieme a una coetanea. Entrambe erano in un casolare e stanno bene. La famiglia aveva segnalato la scomparsa, facendo partire le ricerche.