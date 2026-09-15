Quotidiano di Gela

Villaggio Aldisio, apre il centro anziani

Vincenzo Di Dio
Vincenzo Di Dio 15 settembre 2026 17:31
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15 set 2026 • La struttura, riqualificata grazie a fondi europei, è stata affidata, in comodato d'uso, a due associazioni

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