"Approvati atti importanti e piano triennale", Fava: "Fatto molto, maggioranza solida e responsabile"

Gela. L'anno, per la maggioranza del sindaco Terenziano Di Stefano, nonostante qualche assenza, più o meno forzata, si chiude con una seduta consiliare che ha permesso di approvare una trentina di atti. Non solo debiti fuori bilancio e variazioni ma anche il piano triennale delle opere pubbliche, con la previsione finale della pista di atletica alla Cittadella. I consiglieri presenti hanno voluto concludere questa fase fissando gli obiettivi e passando, peraltro, dall'ok sia al bilancio stabilmente riequilibrato sia agli atti del polo tecnologico “Sinapsi”. “Anche oggi, la maggioranza ha dimostrato un enorme senso di responsabilità, anzitutto verso la città e nei confronti degli elettori che ci hanno voluto affidare questo importante e difficile mandato – dice il vicesindaco Giuseppe Fava – non è da tutti, in un'unica seduta, a fine anno, approvare il piano triennale delle opere pubbliche, atti finanziari necessari e dare l'indirizzo politico e amministrativo per esternalizzare il servizio di riscossione dei tributi. Si dimostra assoluta serietà”. Fava, già durante la campagna elettorale di un anno fa, fu tra i primi a scegliere la strada tracciata con il civico Di Stefano. Il Pd, alla fine, optò per supportare un'alleanza, che con la vittoria delle amministrative ha permesso l'ingresso di sei consiglieri comunali sotto la bandiera democratica. In giunta, oltre al vicesindaco, c'è l'altro dem Peppe Di Cristina. “Sedute consiliari come quella di oggi, confermano la compattezza di una maggioranza che segue il programma per la città e lo fa in una situazione mai semplice, con il dissesto che pone tanti vincoli. Nonostante tutto - aggiunge Fava - abbiamo mostrato che i risultati si possono raggiungere”. Le parole del numero due della giunta arrivano a conclusione dell'ultima riunione consiliare del 2025 e in un periodo durante il quale per il partito si è posta la vicenda del capogruppo consiliare Gaetano Orlando, ancora una volta assente. Il vicesindaco non tocca la questione ma ribadisce, di fatto, il rapporto politico e amministrativo tra i dem e il sindaco Di Stefano, che in più occasioni ha fatto richiamo al “ruolo centrale” del partito, non solo nelle vicende locali ma pure in quelle che concernono aspetti regionali e nazionali. Nei prossimi mesi, si capirà meglio quale sarà l'evoluzione del “modello Gela”, che difficilmente sarà stravolto, almeno quanto alla conformazione attuale.