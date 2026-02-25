Approvata variazione per sicurezza stradale, Castellana: "Fondi grazie a M5s, caposaldo amministrazione Di Stefano"

Quello pentastellato, ieri in aula, era l'unico gruppo di maggioranza al completo

Gela. Nonostante qualche defezione, come abbiamo riferito, in aula consiliare, ieri sera, è stata approvata la variazione di bilancio per i fondi destinati alla sicurezza viaria. Un atto finanziato con stanziamenti legati a iniziative parlamentari del deputato Ars M5s Nuccio Di Paola. "Dopo i fatti drammatici delle morti sulle strade e i gravi incidenti che hanno colpito la nostra comunità, il gruppo consiliare del movimento cinquestelle accoglie con grande soddisfazione l'approvazione della variazione di bilancio che vede attribuire al comune di gela una somma consistente per interventi di sicurezza stradale e della viabilità. Somme che arrivano dalla regione siciliana grazie a interventi finanziari voluti dal deputato regionale del movimento 5 stelle Nuccio Di Paola e in favore della città", spiega il capogruppo Francesco Castellana. Quello pentastellato, ieri in aula, era l'unico gruppo di maggioranza al completo. "Ancora una volta il gruppo consiliare del movimento 5 stelle mostra maturità politica e volontà granitica nel sostenere l'azione politica del sindaco Terenziano Di Stefano, con il quale giornalmente intrattiene un dialogo diretto e di confronto volto alla buona politica e all'azione amministrativa della nostra città. Il gruppo consiliare del movimento 5 stelle è pertanto pilastro portante dell'azione progressista dell'amministrazione Di Stefano, volta al miglioramento della qualità della vita dei nostri cittadini in termini di pubblici servizi e accesso alle funzioni istituzionali. Un modello progressista di buona politica che il gruppo consiliare del movimento 5 stelle proporra' anche nelle prossime competizioni elettorali regionali e nazionali, con la consapevolezza che la buona politica richiede un saldo radicamento e una stretta relazione tra istanze sociali e azione politica dei territori", sottolinea Castellana.