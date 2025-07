Appalto veicolazione pasti, Alario (Ugl): "Priorità ai lavoratori, confronto con azienda"

"Siamo disponibili a un confronto con la società “Siristora”, che ha ottenuto l'appalto da Asp, e lo abbiamo riferito durante l'incontro presso il centro per l'impiego", dice Alario

Gela. “La priorità assoluta è la garanzia di tutti i posti di lavoro”. Il segretario confederale Ugl Andrea Alario, insieme al segretario di categoria Emilio Iacona e alla Rsa, sta seguendo la vicenda dei lavoratori della società “Europea servizi ambientali”, che ha svolto attività nei presidi locali di Asp. L'appalto, adesso, è stato aggiudicato all'azienda “Siristora”, che subentrerà e dovrà assorbire le maestranze. “Per noi, non ci sono altre soluzioni – sottolinea Alario – tutti i lavoratori, compresi quelli del servizio veicolazione e consegna pasti, vanno assorbiti con tutte le garanzie e assicurandogli condizioni di dignità”. Le altre sigle sindacali hanno richiesto un incontro in prefettura, ritenendo che l'azienda subentrante non stia dando certezze sull'assunzione dei lavoratori della veicolazione pasti. “Come Ugl, abbiamo il maggior numero di iscritti – continua Alario – siamo disponibili a un confronto con la società “Siristora”, che ha ottenuto l'appalto da Asp, e lo abbiamo riferito durante l'incontro presso il centro per l'impiego. Pensiamo che una soluzione, a tutela dei lavoratori, si possa raggiungere e a condizioni migliorative. “Siristora”, da quello che è emerso, non ha chiuso alla trattativa e l'Ugl vuole delineare un percorso che porti all'assunzione di tutto il personale”.